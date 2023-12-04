Італія

Думка тренера Інтера після перемоги над чемпіоном Італії.

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі прокоментував перемогу над Наполі (3:0) у матчі Серії А.

"Перший тайм почався дуже добре, і гол Тюрама було скасовано через дуже маленький офсайд.

Наполі – чемпіон Італії, ми були в деякій небезпеці, коли бив Політано і коли Зоммер нас рятував, але загалом перемога заслужена, я кожного з них обійняв.

Це наш п'ятий виїзний матч за останні шість ігор, третій за тиждень, і нам потрібен був такий виступ. Коли ми повели 2:0, гра була під контролем.

Така перемога у Неаполі приносить задоволення. Але також ми знаємо, що пройшло лише 14 турів, попереду багато матчів.

Це демонстрація сили командного духу. Приїжджаючи до Неаполя, очікуєш зіткнутися з проблемами. Ми підготували певний план дій наших крайніх захисників проти них, тому що чим далі ти тримаєш Наполі від свого штрафного майданчика, тим краще. І проблеми у нас були лише тоді, коли ми сідали надто глибоко.

Впевнений, сьогодні напишуть, що в Інтера немає конкурентів, проте ще в середу ми поступалися 0:3 Бенфіці – та заголовки були іншими. Ми знаємо про це, ми з таким стикалися і можемо на це чекати", — підсумував тренер.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Наполі — Інтер в 14 турі італійської Серії A-2023/24.