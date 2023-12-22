Португалія

Для "орлів" це була друга перемога на груповому етапі турніру.

Бенфіка у своєму другому матчі групового етапу Кубку португальської ліги впевнено обіграла АВС із рахунком 4:1.

Гості першими відкрили рахунок у матчі, коли на 21 хвилині Джон Меркадо вразив ворота українського голкіпера Анатолія Трубіна ударом з-за меж штрафного майданчика. Потім ще до перерви команда Рогера Шмідта забила два м'ячі та вийшла вперед, а авторами голів стали Анхель Ді Марія та Жоау Маріу.

У другому таймі Бенфіка підкріпила свої амбіції голами Тьяго Говеї та Антоні Корреї, який зрізав м'яч у власні ворота.

Таким чином, Бенфіка здобула другу перемогу з двох та пройшла у півфінал турніру.

Бенфіка — АВС 4:1

Голи: Ді Марія, 31, Жоау Маріу, 44, Говея, 65, Коррея, 68 – Меркадо, 21.