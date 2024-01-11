Португалія

Клуб Анатолія Трубіна всіх перевершив.

Одна з найкращих академій світу лісабонської Бенфіки принесла клубу дуже серйозні гроші за останні десять років. Про це повідомляє football-observatory.com.

Міжнародний центр спортивних досліджень підрахував, що в результаті продажу футболістів, які у віці від 15 до 21 року провели в академії щонайменше три сезони, португальська команда за останнє десятиліття виручила 516 млн. євро – це найбільший показник серед усіх клубів.

Цікаво, що в цьому списку знайшлося місце таким клубам, як лондонський Челсі, Манчестер Сіті та мадридський Реал.

Топ-10 виглядає наступним чином:

1. Бенфіка — 516 млн. євро

2. Аякс — 376 млн.

3. Ліон — 370 млн.

4. Реал Мадрид — 364 млн.

5. Челсі — 347 млн.

6. Монако — 325 млн.

7. Спортінг — 306 млн.

8. Тоттенгем — 256 млн.

9. Манчестер Сіті — 254 млн.

10. Аталанта — 250 млн.