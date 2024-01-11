Клуб Анатолія Трубіна всіх перевершив.
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11 січня 2024, 15:54
Одна з найкращих академій світу лісабонської Бенфіки принесла клубу дуже серйозні гроші за останні десять років. Про це повідомляє football-observatory.com.
Міжнародний центр спортивних досліджень підрахував, що в результаті продажу футболістів, які у віці від 15 до 21 року провели в академії щонайменше три сезони, португальська команда за останнє десятиліття виручила 516 млн. євро – це найбільший показник серед усіх клубів.
Цікаво, що в цьому списку знайшлося місце таким клубам, як лондонський Челсі, Манчестер Сіті та мадридський Реал.
Топ-10 виглядає наступним чином:
1. Бенфіка — 516 млн. євро
2. Аякс — 376 млн.
3. Ліон — 370 млн.
4. Реал Мадрид — 364 млн.
5. Челсі — 347 млн.
6. Монако — 325 млн.
7. Спортінг — 306 млн.
8. Тоттенгем — 256 млн.
9. Манчестер Сіті — 254 млн.
10. Аталанта — 250 млн.