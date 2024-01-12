Трубін може отримати нового одноклубника.
Альваро Фернандес, Getty Images
12 січня 2024, 16:59
Бенфіка наближається до підписання лівого захисника Манчестер Юнайтед Альваро Фернандеса, який зараз виступає за Гранаду на правах оренди.
Повідомляється, що лісабонці узгодили особисті умови контракту з 20-річним іспанцем. У той же час, переговори між клубами все ще тривають. Наразі остаточно невідомо, буде це повноцінний трансфер чи ще одна орендна угода.
Контракт захисника з Манчестер Юнайтед розраховано до кінця червня 2024 року. Портал transfermarkt оцінює Фернандеса у 7 мільйонів євро.
У цьому сезоні він вже взяв участь у 14 матчах Гранади у всіх турнірах.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Бенфіка намагається підписати півзахисника Майнца.