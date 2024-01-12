Португалія

Трубін може отримати нового одноклубника.

Бенфіка наближається до підписання лівого захисника Манчестер Юнайтед Альваро Фернандеса, який зараз виступає за Гранаду на правах оренди.

Повідомляється, що лісабонці узгодили особисті умови контракту з 20-річним іспанцем. У той же час, переговори між клубами все ще тривають. Наразі остаточно невідомо, буде це повноцінний трансфер чи ще одна орендна угода.

Контракт захисника з Манчестер Юнайтед розраховано до кінця червня 2024 року. Портал transfermarkt оцінює Фернандеса у 7 мільйонів євро.

У цьому сезоні він вже взяв участь у 14 матчах Гранади у всіх турнірах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Бенфіка намагається підписати півзахисника Майнца.