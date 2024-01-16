Португалія

Турок може змінити клубну прописку вже взимку.

Центральний захисник мадридського Атлетіко Чаглар Сьоюнджю невдовзі може стати гравцем Порту.

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У клубів є принципова домовленість щодо 27-річного турка, яким також цікавляться дортмундська Боруссія та Рома. Фенербахче веде переговори з агентом Сьоюнджю, але перехід до стамбульського клубу є малоймовірним.

Захисник хотів би повернутися до англійської Прем'єр-ліги, але він може обрати інший маршрут, якщо Атлетіко не отримає пропозицій з Англії.

Його контракт із клубом розраховано до кінця червня 2027 року. Портал transfermarkt оцінює гравця у 12 мільйонів євро.

У цьому сезоні Сьоюнджю взяв участь у 9 матчах "матрацників" у всіх турнірах.