Португалія

Лісабонці орендували гравця з опцією обов'язкового викупу.

Правий вінгер Бенджамін Роллгайзер приєднався до Бенфіки з Естудіантеса, повідомляє офіційний сайт лісабонського клубу.

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Аргентинець поповнив склад "орлів" на правах оренди до кінця поточного сезону з обов'язковим викупом. За Бенфіку він виступатиме у футболці з 32-м номером.

У минулому сезоні 23-річний Роллгайзер взяв участь у 57 матчах Естудіантеса, відзначившись 12 голами і 8 асистами.

Наразі невідомо, скільки Бенфіці доведеться віддати за вінгера. Портал transfermarkt оцінює його у 10 мільйонів євро.