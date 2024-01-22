Португалія

"The special one".

Футбольний агент Жорже Мендеш, який представляє інтереси португальського фахівця Жозе Моурінью, нещодавно звільненого з римської Роми, висловився про майбутнє свого клієнта.

"Безумовно, Жозе не потребує представлення. Титули, які він завоював, кажуть самі за себе. Він більше, ніж просто тренер. Жозе — особливий фахівець, який ніколи не матиме проблем з пошуком нового клубу.

Інтерес з боку команд із Саудівської Аравії? Це правда, кілька місяців тому Моурінью мала можливість поїхати тренувати в цю країну за великі гроші. Він відмовився від цієї ідеї, бо хотів залишитись у Ромі", — заявив представник Моурінью.