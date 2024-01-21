Інше

Португальський спеціаліст очікує на пропозицію від більш привабливого проєкту.

Жозе Моурінью, який напередодні був звільнений із посади головного тренера римської Роми, не очолить Аш-Шабаб із чемпіонату Саудівської Аравії. Про це повідомляють журналісти Педро Мората та Фабріціо Романо.

За інформацією джерел, португальський спеціаліст в особистій розмові повідомив, що не стане керманичем саудівського клубу, не поспішатиме з рішенням щодо майбутнього місця працевлаштування та чекатиме на пропозицію, яка його мотивуватиме.

Незважаючи на інформацію в ЗМІ щодо майбутньої роботи Моурінью в Аш-Шабабі, зазначається, що це ніколи не було вирішеною справою.