Португальський спеціаліст очікує на пропозицію від більш привабливого проєкту.
Жозе Моурінью, Getty Images
21 січня 2024, 14:25
Жозе Моурінью, який напередодні був звільнений із посади головного тренера римської Роми, не очолить Аш-Шабаб із чемпіонату Саудівської Аравії. Про це повідомляють журналісти Педро Мората та Фабріціо Романо.
За інформацією джерел, португальський спеціаліст в особистій розмові повідомив, що не стане керманичем саудівського клубу, не поспішатиме з рішенням щодо майбутнього місця працевлаштування та чекатиме на пропозицію, яка його мотивуватиме.
Незважаючи на інформацію в ЗМІ щодо майбутньої роботи Моурінью в Аш-Шабабі, зазначається, що це ніколи не було вирішеною справою.