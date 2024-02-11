Португалія

Матч португальського чемпіонату розпочнеться о 22:30 за київським часом.

Сьогодні, 11 лютого, відбудеться матч 21 туру чемпіонату Португалії, в якому Бенфіка в гостях зустрінеться з Віторією Гімарайнш.

Тренерський штаб "орлів" вже визначився зі стартовим складом команди і він довірив місце у воротах українському воротареві Анатолію Трубіну.

Бенфіка: Трубін — Морато, Отаменді, Сілва, Ба — Кокчю, Невеш — Еурснес, Жуан Маріу, Ді Марія — Рафа Сілва.

Для 22-річного українця це буде 29 матч цього сезону. До цього він провів 11 матчів на нуль при 23 пропущених м'ячах.

Матч Віторія Гімарайнш — Бенфіка розпочнеться о 22:30 за київським часом.