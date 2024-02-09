У рамках чвертьфіналу Кубка Португалії лісабонська Бенфіка здолала Візелу — 2:1.

Кабрал та Маріо зробили результат на користь Бенфіки, тому гол Петрова додав інтриги в поєдинок, але господарі не зуміли переломити хід зустрічі.

Анатолій Трубін відіграв весь поєдинок у воротах Бенфіки.

Відео матчу:

 

Візела – Бенфіка 1:2

Голи: Петров, 68 — Кабрал, 34, Жоау Маріу, 65