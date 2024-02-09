Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/4 фіналу Кубка Португалії, що відбувся 8 лютого 2024 року, 22:45.
Анатолій Трубін, gettyimages
09 лютого 2024, 07:59
У рамках чвертьфіналу Кубка Португалії лісабонська Бенфіка здолала Візелу — 2:1.
Кабрал та Маріо зробили результат на користь Бенфіки, тому гол Петрова додав інтриги в поєдинок, але господарі не зуміли переломити хід зустрічі.
Анатолій Трубін відіграв весь поєдинок у воротах Бенфіки.
Відео матчу:
Візела – Бенфіка 1:2
Голи: Петров, 68 — Кабрал, 34, Жоау Маріу, 65