Порту виграв у Санта-Клари на виїзді і вийшов у півфінал Кубку Португалії. У першому таймі Рафаел Мартінс відкрив рахунок, але далі Еванілсон і Галено дозволили команді Сержіу Консейсау здобути путівку у наступний раунд. 

Санта-Клара — Порту 1:2 

Голи: Мартінс, 27 — Еванілсон, 52, Галено, 61 

Порту: Кошта — Маріу (Намасо, 46), Пепе, Кардозу, Венделл — Варела, Гонсалес (Груїч, 90) — Консейсау, Пепе, Галено — Еванілсон (Хайме, 79) 

Попередження: Лопес, Клісман, Феррейра — Пепе, Галено 