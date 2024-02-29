Португалія

Завершився матч у цьому турнірі.

Порту виграв у Санта-Клари на виїзді і вийшов у півфінал Кубку Португалії. У першому таймі Рафаел Мартінс відкрив рахунок, але далі Еванілсон і Галено дозволили команді Сержіу Консейсау здобути путівку у наступний раунд.

Санта-Клара — Порту 1:2

Голи: Мартінс, 27 — Еванілсон, 52, Галено, 61

Порту: Кошта — Маріу (Намасо, 46), Пепе, Кардозу, Венделл — Варела, Гонсалес (Груїч, 90) — Консейсау, Пепе, Галено — Еванілсон (Хайме, 79)

Попередження: Лопес, Клісман, Феррейра — Пепе, Галено