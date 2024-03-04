Португалія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Португалії, що відбувся 3 березня 2024 року, 22:30.

Лісабонська Бенфіка з українським воротарем Анатолієм Трубіним зазнала нищівної поразки в центральному матчі 24 туру португальської Прімейри.

Шалений тиск "драконів" від самого початку зустрічі зрештою завершився помилкою Трубіна під час кутового на 20 хвилині, хоча до цього він кілька разів устиг врятувати команду в майже безвихідних ситуаціях.

А потім Порту почав просто методично добивати "орлів" і ті взагалі нічого не могли цьому протиставити.

Ще двічі господарі відзначились до завершення повної години ігрового часу, після чого капітан гостей Ніколас Отаменді отримав другу жовту картку й справи його команди в захисті стали геть кепськими.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Порту — Бенфіка в 24 турі Ліги Португалії-2023/24:

Порту — Бенфіка 5:0

Голи: Галено, 20, 44, Венделл, 55, Пепе, 75, Лоудер, 90.

Порту: Кошта — Маріу (Санчес,82), Пепе, Отавіо, Венделл — Варела, Гонсалес (Еуштакіу, 82) — Консейсан (Мартінес, 87), Пепе Акіно, Галено (Хайме, 82) — Еванілсон (Намасо, 82).

Бенфіка: Трубін — Аурснес, А. Сілва, Отаменді, Морато (Фернандес, 46) — Невеш, Кекчю (Флорентіну, 46), Маріу — Ді Марія (Нерес, 56), Тенгстедт (Кабрал, 56), Р. Сілва (Араужу, 63).

Попередження: Гонсалес — Морато, Отаменді.

На 61 хвилині був вилучений Ніколас Отаменді (Бенфіка) (друге попередження).