Португалія

Українцю не вдалося зберегти свої ворота сухими.

У рамках 25-го туру чемпіонату Португалії Бенфіка на своєму полі приймала Ешторіл.

У стартовому складі господарів вийшов українець Анатолій Трубін. Він провів на полі всі 90 хвилин і пропустив у свої ворота один гол.

За підсумками 25 турів Бенфіка посідає друге місце в чемпіонаті Португалії, маючи в активі 61 пункт. Лідером є Спортінг, який набрав 62 очки і має гру в запасі.

Що стосується Трубіна, то він провів за Бенфіку в поточному сезоні 37 матчів, пропустив 37 голів і 13 разів зберіг свої ворота сухими.

Бенфіка - Ешторіл 3:1

Голи: Кокджу, 15, Леонардо, 45+2, Гувея, 49 — Гомеш, 22.