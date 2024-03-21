Черговий великий вихідний трансфер Бенфіки.
Невеш, getty images
21 березня 2024, 14:55
Декілька європейський футбольних грандів зацікавлені у підписанні півзахисника лісабонської Бенфіки Жоау Невеше. Про це повідомляє O Jogo.
За інформацією джерела, у підписанні 19-річного вундеркінда зацікавлені лондонський Челсі, ПСЖ, Ліверпуль та мюнхенська Баварія.
Зазначається, що спортивний директор ПСЖ Луїш Кампуш, вже збирав інформацію про молодого співвітчизника, склавши позитивну думку про нього.
Зазначається, що у контракті футболіста зазначено суму відступних – 120 мільйонів євро. Бенфіка хоче продовжити угоду зі своїм вихованцем та підвищити відступні до 150 мільйонів євро.
Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року з зарплатнею 1 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.
Цього сезону Жоау Невеш зіграв за Бенфіку 45 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі.