Португалія

Цікаве "досягнення" авторства досвідченого захисника.

Пепе зрівнявся з рекордом чемпіонату Португалії за кількістю червоних карток у кар'єрі після чергового матчу Порту — повідомляє ресурс ZeroZero Pt.

У зустрічі з Віторією захисника було видалено з поля у другому таймі. В підсумку, команда Сержіу Консейсау програла з рахунком 1:2 в домашньому матчі.

Попередніми "рекордсменами" за цим показником були Руї Жорже та Рафік Галліче, які мали по 7 червоних карток у португальській лізі.

Цього сезону 41-річний гравець провів 32 матчі в усіх можливих турнірах, забив 3 голи та віддав 2 асисти.