Португалія

Шведським гравцем "левів" цікавляться топ-клуби.

Центральний нападник Спортінга Віктор Дьокереш стримано висловився щодо свого майбутнього у клубі, передає видання A Bola.

У контракті 25-річного шведа з лісабонськими "левами", розрахованому до кінця червня 2028 року, прописана клаусула у розмірі 100 мільйонів євро. Портал transfermarkt оцінює Дьокереша у 55 млн. Раніше повідомлялося про інтерес до нього з боку Челсі, Арсеналу і ПСЖ.

"Залишитися на наступний сезон? Це футбол, я не можу нічого обіцяти. Мені дуже подобається бути тут, але у футболі все відбувається дуже швидко і ми маємо адаптуватися. Я не можу робити стільки прогнозів, це складно. У цьому сезоні ще є матчі, а потім ми подивимося, що буде", — заявив нападник.

У поточному сезоні Дьокереш взяв участь у 47 матчах Спортінга, відзначившись 41 голом і 15 асистами. Цими вихідними колектив Рубена Аморіма достроково став чемпіоном Португалії-2023/24.

Агент шведського гравця раніше заявив, що його клієнту буде важко залишитися у клубі, якщо з нього піде Аморім. Сам португальський спеціаліст нещодавно висловився щодо свого майбутнього у Лісабоні.