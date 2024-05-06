Португалія

Тренер висловив думку стосовно виграного чемпіонства.

Рубен Аморім розповів щодо свого майбутнього у Спортінгу.

"Це величезне щастя, треба йти святкувати. Залишилося ще дещо. Зараз маю контракт, я тренер Спортінга. Тож давайте зараз святкувати", — цитує Рубена ресурс Record.

"Схвильований через цей титул, бо він не такий, як був останній під час ковідного сезону.

Я добре провів час із моїми гравцями, ми повечеряли, все пройшло добре. Зараз у мене контракт з клубом.

Цей титул особливий, бо перший був нетиповим – без фанатів та єврокубків. Цього разу все було. Тепер час спробувати здобути третій титул".

Завдяки поразці Бенфіки від Фамалікана Спортінг гарантував собі чемпіонський титул у Португалії.