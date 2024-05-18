Португалія

Наступний сезон команда проведе у другому дивізіоні Португалії.

У рамках останнього, 34 туру чемпіонату Португалії-2023/24 Боавішта приймала Візелу.

Український лівий захисник гостей Орест Лебеденко на 30-й хвилині відкрив рахунок у матчі, що завершився внічию з рахунком 2:2.

Господарі поля врятувалися від поразки на 90+11 хвилині зустрічі завдяки реалізованому пенальті.

Нагадаємо, що перший свій гол за Візелу 25-річний вихованець Карпат забив у домашньому поєдинку з Ешторілом у 23 турі чемпіонату Португалії. Тоді Лебеденко відзначився на 90+5 хвилині зустрічі, врятувавши свою команду від поразки (3:3).

На рахунку захисника у поточному сезоні також є один асист у 27 матчах у всіх турнірах. За підсумками цієї кампанії Візела вилетіла з португальської еліти.

Лебеденко приєднався до клубу влітку 2023 року, залишивши Депортіво на правах вільного агента.