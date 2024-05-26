Португалія

На це вплинув матч Аталанти в чемпіонаті Італії.

Бенфіка зіграє в основній стадії Ліги чемпіонів.

На це вплинув поєдинок, під час якого Аталанта обіграла Торіно в 38-му турі Серії А. Команда з Бергамо набрала 69 очок і ще має гру в запасі проти Фіорентини.

Аталанта не опуститься нижче четвертої сходинки, тим самим Бенфіка потрапить в основний раунд Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що команда, за яку виступає Анатолій Трубін, посіла друге місце в чемпіонаті Португалії.