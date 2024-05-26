На це вплинув матч Аталанти в чемпіонаті Італії.
Анхель Ді Марія, Getty Images
26 травня 2024, 22:55
Бенфіка зіграє в основній стадії Ліги чемпіонів.
На це вплинув поєдинок, під час якого Аталанта обіграла Торіно в 38-му турі Серії А. Команда з Бергамо набрала 69 очок і ще має гру в запасі проти Фіорентини.
Аталанта не опуститься нижче четвертої сходинки, тим самим Бенфіка потрапить в основний раунд Ліги чемпіонів.
Зазначимо, що команда, за яку виступає Анатолій Трубін, посіла друге місце в чемпіонаті Португалії.