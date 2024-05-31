Португалія

Воротар "орлів" випереджає голкіпера "вершкових" на 27 мільйонів євро.

Спортивний центр досліджень CIES опублікував рейтинг топ-10 найдорожчих воротарів світу, до якого увійшли одразу два українці.

Перше місце в рейтингу розділили воротар дортмундської Боруссії Грегор Кобель та український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін, трансферна вартість яких оцінюється в 66 мільйонів євро.

Третє місце у Діогу Кошти з Порту – 56 мільйонів євро.

Українець Андрій Лунін, який представляє мадридський Реал, займає восьме місце із сумою у розмірі 39 млн євро.

Нагадаємо, Лунін не зможе допомогти Реалу у фіналі Ліги чемпіонів проти Боруссії Д, що відбудеться завтра, 1 червня. 25-річний українець має проблеми зі здоров'ям.