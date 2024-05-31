Воротар Бенфіки висловився щодо конкуренції з голкіпером Реала у збірній України.
Анатолій Трубін, Getty Images
31 травня 2024, 09:24
Національна збірна України продовжує підготовку до найближчого Євро-2024, провівши напередодні перше тренування в Німеччині, де й відбудеться турнір.
Воротар лісабонської Бенфіка Анатолій Трубін поділився враженнями від успіхів у цьому сезоні свого колеги з мадридського Реала Андрія Луніна, з яким він конкурує за місце в стартовому складі головної команди країни.
"Прогрес Луніна — це топ. Він молодець. Я іноді слідкую за матчами Реала. Особливо в Лізі чемпіонів він молодець. І цей пенальті по центру…залишитися у центрі — це таке рішення, яке не завжди є у голові. Лунін витримав цей тиск і показує, що він класний воротар.
Конкуренція між нами перед Євро триває. Це вибір головного тренера, який я дуже поважаю. Я буду тренуватися і показувати свої якості", — сказав Анатолій Трубін для ВЗБІРНА.
Нагадаємо, що Євро-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Суперниками України на груповому етапі стануть Румунія, Словаччина та Бельгія.
Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:
▪️ Румунія — Україна (17 червня);
▪️ Словаччина — Україна (22 червня);
▪️ Україна — Бельгія (26 червня).