Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Воротар Бенфіки висловився щодо конкуренції з голкіпером Реала у збірній України.

Національна збірна України продовжує підготовку до найближчого Євро-2024, провівши напередодні перше тренування в Німеччині, де й відбудеться турнір.

Воротар лісабонської Бенфіка Анатолій Трубін поділився враженнями від успіхів у цьому сезоні свого колеги з мадридського Реала Андрія Луніна, з яким він конкурує за місце в стартовому складі головної команди країни.

"Прогрес Луніна — це топ. Він молодець. Я іноді слідкую за матчами Реала. Особливо в Лізі чемпіонів він молодець. І цей пенальті по центру…залишитися у центрі — це таке рішення, яке не завжди є у голові. Лунін витримав цей тиск і показує, що він класний воротар.

Конкуренція між нами перед Євро триває. Це вибір головного тренера, який я дуже поважаю. Я буду тренуватися і показувати свої якості", — сказав Анатолій Трубін для ВЗБІРНА.