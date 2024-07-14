Португалія

33-річний футболіст хоче знову виступати в Португалії.

Захисник Алекс Сандро покинув Ювентус — його контракт був розрахований до кінця червня.

33-річний футболіст отримав пропозицію з рідної Бразилії, проте зараз Сандро не хоче повертатися до своєї країни.

Як повідомляє на своїх сторінках портал TodoFichajes, Сандро хоче повернутися в Порту, де він показував якісний футбол у 2011-2015 роках.

Розмови про можливе повернення бразильця в португальський клуб тривають, але офіційної пропозиції поки що не надходило.

У минулому сезоні Алекс Сандро провів 18 офіційних матчів, в яких записав на свій рахунок один гол.