Чергова спроба реанімувати свою кар'єру.
Саншеш та Руї Кошта, slbenfica
05 серпня 2024, 20:20
Півзахисник ПСЖ Ренату Саншеш наступний сезон проведе у складі лісабонської Бенфіки. Про це повідомляє офіційний сайт "орлів".
Підкреслюється, що португальський клуб взяв 26-річного гравця у річну оренду з правом викупу. У новому/старому клубі Ренату буде виступати під 85-м номером.
Зазначимо, що Саншеш є вихованцем саме Бенфіки, за яку дебютував 30 жовтня 2015 року у матчі чемпіонату Португалії проти Тондели.
Минулого сезону Ренату Саншеш на правах оренди виступав у складі Роми. За цей час він відіграв 12 матчів та забив один гол.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ підписав Жуана Невеша з Бенфіки.