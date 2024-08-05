Португалія

Чергова спроба реанімувати свою кар'єру.

Півзахисник ПСЖ Ренату Саншеш наступний сезон проведе у складі лісабонської Бенфіки. Про це повідомляє офіційний сайт "орлів".

Підкреслюється, що португальський клуб взяв 26-річного гравця у річну оренду з правом викупу. У новому/старому клубі Ренату буде виступати під 85-м номером.

Зазначимо, що Саншеш є вихованцем саме Бенфіки, за яку дебютував 30 жовтня 2015 року у матчі чемпіонату Португалії проти Тондели.

Минулого сезону Ренату Саншеш на правах оренди виступав у складі Роми. За цей час він відіграв 12 матчів та забив один гол.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ підписав Жуана Невеша з Бенфіки.