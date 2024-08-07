Португалія

Цей сезон буде п'ятим для аргентинця у футболці "орлів".

Правий вінгер Анхель Ді Марія оновив свою угоду з Бенфікою, передає офіційний сайт лісабонців.

Аргентинець міг повернутися до рідного Росаріо Сентраль уже влітку цього року, але все ж вирішив залишитися в португальському гранді. Новий контракт із 36-річним гравцем розраховано до кінця червня 2025 року.

"Я щасливий залишитися в Бенфіці ще на рік, мати можливість продовжувати носити цю футболку. Сподіваюся, що зможу здобути титули, яких не здобув у ході минулої кампанії", — заявив Анхель.

У сезоні-2023/24 Ді Марія взяв участь у 48 матчах у всіх турнірах, відзначившись 17 голами та 15 асистами. Минулого року він допоміг "орлам" виграти Суперкубок Португалії, забивши у ворота Порту (2:0).

На Копа Америка-2024 вінгер записав на свій рахунок 1 гольову передачу в 5 поєдинках, тоді як збірна Аргентини стала переможцем турніру.

Нагадаємо, нещодавно Бенфіка відпустила Жуана Невеша до ПСЖ, а до Лісабона з Парижа повернувся Ренату Саншеш.