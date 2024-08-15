Бразилець може переїхати до столиці Португалії.
Роке, getty images
15 серпня 2024, 14:51
Лісабонський Спортінг хоче підписати нападника каталонської Барселони Вітора Роке. Про це повідомляє Relevo.
За інформацією джерела, португальський клуб вже веде переговори з керівництвом "Барси" про перехід 19-річного бразильця.
Зазначається, що Барселоні потрібно продати низку гравців, щоб зареєструвати кількох нових футболістів, зокрема нещодавно придбаного у РБ Лейпциг Дані Ольмо. За Роке каталонський клуб хоче виручити 30-35 млн. євро.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2031 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.
Нагадаємо, Вітор Роке приєднався до Барселони 1-го січня 2024 року, перейшовши з Атлетіко Паранаенсе за 40 млн. євро. З того часу він відіграв за "синьо-гранатових" 16 матчів та забив 2 голи.