Португалія

Очільник Порту прокоментував ситуацію довкола гравця.

Португальський нападник Франсішку Консейсан цього літа потрапив до поля зору туринського Ювентуса, який уже розпочав перемовини щодо його трансферу.

І якщо спочатку ця інформація щодо 21-річного виконавця сприймалась на рівні чуток, то після останнього коментаря президента Порту Андре Віллаш-Боаша останні новини набувають геть іншого змісту.

"Я розмовляв із Франсішку, як я розмовляю й із усіма іншими гравцями. Ми хочемо залишити в клубі наших найбільших талантів.

Франсішку є коштовним активом Порту, гравцем, якого люблять уболівальники, що було видно під час останньої презентації команди. Ми чудово усвідомлюємо його цінність та те, що він може дати нам у цій спільній подорожі.

Ми не відмовимося від Франсішку за пропозиції, які здаються нам абсолютно безглуздими. Такими були всі вони станом на сьогодні — у такому випадку я одразу кажу "ні".

Якщо є щось варте оцінки, ми це оцінимо, як ми пообіцяли Франсішку під час останньої розмови", — заявив португальський функціонер.

Нагадаємо, що останню пропозицію Ювентуса Порту дійсно одразу відхилив.

Консейсан забив вісім голів і віддав вісім гольових передач у 43 матчах минулого сезону.