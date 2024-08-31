Португалія

Завершився перший матч четвертого туру чемпіонату Португалії.

У рамках четвертого туру чемпіонату Португалії-2024/25 Морейренсе приймав Бенфіку.

Український голкіпер Анатолій Трубін з'явився в стартовому складі гостей. У першому таймі зустрічі команди не порадували вболівальників голами.

Ближче до завершення поєдинку господарі поля вийшли вперед завдяки голу Офорі. Лісабонські "орли" врятувалися від поразки за рахунок реалізованого Леонардо пенальті в компенсований час.

Морейренсе — Бенфіка 1:1

Голи: Офорі, 84 — М. Леонардо, 90+6 (пен.)

Морейренсе: Кевін — Фабіано, Марсело, Маракас, Фрімпонг — Ісмаел (Тавареш, 55), Офорі — Мадсон (Бенні, 77), Алан (Скеттіне, 77), Антонісс (Габріелзінью, 42) — Асуе

Бенфіка: Трубін — Ба, Отаменді, А. Сілва, Каррерас — Флорентіну (Саншеш, 46), Баррейру — Ді Марія (Кабрал, 77), Престіанні (М. Леонардо, 65), Кекчу (Ж. Регу, 86) — Павлідіс (Рольгайзер, 77)

Попередження: Алан, Фрімпонг, Маракас — Отаменді, Флорентіну, Каррерас, Баррейру, Рольгайзер