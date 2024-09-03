Португалія

Гравець збірної Туреччини змінив клубну прописку.

Лівий вінгер Керем Актюркоглу перебрався з Галатасарая до Бенфіки, передає офіційний сайт лісабонців.

Контракт із 25-річним турком розраховано до кінця червня 2029 року. Сума трансферу склала 12 млн євро.

Галатасарай Актюркоглу представляв із вересня 2020-го. На рахунку Керема 46 голів і 42 асисти в 179 матчах за стамбульців у всіх турнірах.

На Євро-2024 нападник узяв участь у 5 поєдинках (102 хвилини) збірної Туреччини, відзначившись 1 результативним ударом.

Раніше стало відомо, що Галатасарай домовився з Наполі щодо оренди нападника Віктора Осімгена.