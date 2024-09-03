Гравець збірної Туреччини змінив клубну прописку.
Керем Актюркоглу і Руй Кошта, фото Бенфіка
03 вересня 2024, 21:29
Лівий вінгер Керем Актюркоглу перебрався з Галатасарая до Бенфіки, передає офіційний сайт лісабонців.
Контракт із 25-річним турком розраховано до кінця червня 2029 року. Сума трансферу склала 12 млн євро.
Галатасарай Актюркоглу представляв із вересня 2020-го. На рахунку Керема 46 голів і 42 асисти в 179 матчах за стамбульців у всіх турнірах.
На Євро-2024 нападник узяв участь у 5 поєдинках (102 хвилини) збірної Туреччини, відзначившись 1 результативним ударом.
Раніше стало відомо, що Галатасарай домовився з Наполі щодо оренди нападника Віктора Осімгена.