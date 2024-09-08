Португалія

Клуб хоче оцінити ситуацію з хавбеком через рік.

Стали відомі плани Арсеналу щодо Фабіу Вієйри.

Наприкінці серпня "каноніри" віддали 24-річного півзахисника в оренду Порту без опції викупу.

За даними інсайдера Фабріціо Романо, лондонці не стали включати в угоду пункт про викуп, оскільки хочуть оцінити ситуацію в червні 2025 року після закінчення терміну оренди.

У минулому сезоні Вієйра провів 11 матчів за Арсенал в АПЛ: на його рахунку 1 гол і 2 асисти.