Клуб хоче оцінити ситуацію з хавбеком через рік.
Фабіу Вієйра, Getty Images
08 вересня 2024, 19:21
Стали відомі плани Арсеналу щодо Фабіу Вієйри.
Наприкінці серпня "каноніри" віддали 24-річного півзахисника в оренду Порту без опції викупу.
За даними інсайдера Фабріціо Романо, лондонці не стали включати в угоду пункт про викуп, оскільки хочуть оцінити ситуацію в червні 2025 року після закінчення терміну оренди.
У минулому сезоні Вієйра провів 11 матчів за Арсенал в АПЛ: на його рахунку 1 гол і 2 асисти.