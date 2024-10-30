Нападник лісабонського Спортінга Віктор Дьокереш влітку наступного року матиме можливість змінити клубну прописку. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, керівництво португальського клубу не перешкоджатиме відходу 26-річного шведського форварда, якщо отримає пропозицію за нього у розмірі 60-70 мільйонів євро — саме така домовленість існує з гравцем.

Зазначається, що Манчестер Юнайтед, який має очолити поточний керманич Спортінга Рубен Аморім, не бере участі в боротьбі за Дьокереша. Натомість, найбільш активну зацікавленість у Вікторі виявляють Манчестер Сіті, Арсенал, Ліверпуль та Челсі.

У поточному сезоні Віктор Дьокереш провів за Спортінг Лісабон 15 матчів, в яких він забив 16 голів та віддав 4 результативні передачі.