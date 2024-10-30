Португалія

На шведського форварда претендують Манчестер Сіті, Арсенал, Ліверпуль та Челсі — в португальському клубі готові розглянути пропозиції.

Нападник лісабонського Спортінга Віктор Дьокереш влітку наступного року матиме можливість змінити клубну прописку. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, керівництво португальського клубу не перешкоджатиме відходу 26-річного шведського форварда, якщо отримає пропозицію за нього у розмірі 60-70 мільйонів євро — саме така домовленість існує з гравцем.

Зазначається, що Манчестер Юнайтед, який має очолити поточний керманич Спортінга Рубен Аморім, не бере участі в боротьбі за Дьокереша. Натомість, найбільш активну зацікавленість у Вікторі виявляють Манчестер Сіті, Арсенал, Ліверпуль та Челсі.

У поточному сезоні Віктор Дьокереш провів за Спортінг Лісабон 15 матчів, в яких він забив 16 голів та віддав 4 результативні передачі.