Португалія

Так буде краще для кар'єри гравця.

Майбутній головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім заявив, що не купуватиме нападника Віктора Дьокереша у свій новий клуб.

"Я поважаю Спортінг. Віктор має залишитися до кінця сезону... а тоді, можливо, піде кудись ще. Я не буду жартувати на цю тему, адже поважаю цей клуб і це моє місто", — заявив Аморім.

У поточному сезоні Віктор Дьокереш провів за Спортінг Лісабон 17 матчів, в яких він забив 23 голи та віддав 4 результативні передачі. Раніше повідомлялося про інтерес до нього з боку Арсеналу, Манчестер Сіті, Ліверпуля та Челсі.