Згадав про майбутній чемпіонат світу.
Інфантіно та Трамп, фото інстаграм Інфантіно
06 листопада 2024, 15:33
Президент ФІФА Джанні Інфантіно на своїй сторінці в Instagram привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах в США.
"Вітаю, пане Президенте! Разом ми проведемо прекрасні клубний чемпіонат світу-2025 та чемпіонат світу 2026 року в США! Футбол об’єднує світ", – написав Інфантіно.
У 2026 році в США, Канаді та Мексиці відбудеться клубний чемпіонат світу в розширеному форматі на 32 команди.
Раніше ФІФА підтвердила нове трансферне вікно.