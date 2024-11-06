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Згадав про майбутній чемпіонат світу.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно на своїй сторінці в Instagram привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах в США.

"Вітаю, пане Президенте! Разом ми проведемо прекрасні клубний чемпіонат світу-2025 та чемпіонат світу 2026 року в США! Футбол об’єднує світ", – написав Інфантіно.

У 2026 році в США, Канаді та Мексиці відбудеться клубний чемпіонат світу в розширеному форматі на 32 команди.

Раніше ФІФА підтвердила нове трансферне вікно.