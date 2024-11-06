Іспанія

Чергова неприємність для Реала.

Півзахисник Реала Орельєн Чуамені отримав травму в матчі 4-го туру ЛЧ проти Мілана (1:3), повідомляє офіційний сайт мадридців.

За даними пресслужби, у 24-річного француза діагностовано розтягнення зв'язок лівого гомілкостопа. За інформацією журналістки Аранчі Родрігес, футболіст пропустить близько місяця.

Чинний контракт 24-річного француза з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 100 млн. євро.

Цього сезону Орельєн Чуамені відіграв за Реал 15 матчів.

Раніше повідомлялося, що Реал готовий продати Чуамені.