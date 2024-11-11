У рамках одинадцятого туру чемпіонату Португалії Бенфіка приймала Порту. 

Якщо в першому таймі "дракони" пішли на перевив із нічиєю, то в другій половині гри начисто поступилися господарям. 

Зазначимо, що всі 90 хвилин на полі провів український голкіпер Анатолій Трубін. 

Бенфіка - Порту 4:1
Голи: Фернандес, 30, Ді Марія, 56, 82 (з пенальті), Перес, 61 (автогол) — Омородіон, 44. 

Бенфіка: Трубін, Альваро Фернандес, Отаменді, Томаш Араужу, Ба, Флорентіну, Еурснес (Рольхейсер, 88), Кекчю (Саншеш, 84), Ді Марія (Амдуні, 88), Актюркоглу (Бесте, 75), Павлідіс (Артур, 84).

Порту: Діогу Кошта, Моура (Намасо, 72), Тіагу Джало, Перес, Мартім (Жоау Маріу, 62), Еуштакіу (Пепе Акіно, 61), Варела, Ніко Гонсалес, Фабіу Вієйра (Гонсалу Боржеш, 86), Галено, Омородіон.

Попередження: Варела (19), Альваро Фернандес (19), Фабіу Вієйра (51), Мартім (52), Жоау Маріу (79), Кекчю (84), Ніко Гонсалес (90+1), Гонсалу Боржеш (90+3). 