"Орли" скоротили відрив від “драконів” у турнірній таблиці, маючи гру в запасі.
Бенфіка - Порту, Getty Images
11 листопада 2024, 00:39
У рамках одинадцятого туру чемпіонату Португалії Бенфіка приймала Порту.
Якщо в першому таймі "дракони" пішли на перевив із нічиєю, то в другій половині гри начисто поступилися господарям.
Зазначимо, що всі 90 хвилин на полі провів український голкіпер Анатолій Трубін.
Бенфіка - Порту 4:1
Голи: Фернандес, 30, Ді Марія, 56, 82 (з пенальті), Перес, 61 (автогол) — Омородіон, 44.
Бенфіка: Трубін, Альваро Фернандес, Отаменді, Томаш Араужу, Ба, Флорентіну, Еурснес (Рольхейсер, 88), Кекчю (Саншеш, 84), Ді Марія (Амдуні, 88), Актюркоглу (Бесте, 75), Павлідіс (Артур, 84).
Порту: Діогу Кошта, Моура (Намасо, 72), Тіагу Джало, Перес, Мартім (Жоау Маріу, 62), Еуштакіу (Пепе Акіно, 61), Варела, Ніко Гонсалес, Фабіу Вієйра (Гонсалу Боржеш, 86), Галено, Омородіон.
Попередження: Варела (19), Альваро Фернандес (19), Фабіу Вієйра (51), Мартім (52), Жоау Маріу (79), Кекчю (84), Ніко Гонсалес (90+1), Гонсалу Боржеш (90+3).