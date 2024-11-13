Португалія

Ексзахисник прокоментував отримання відзнаки на батьківщині.

Колишній португальський центральний захисник Пепе Феррейра влітку цього року завершив професійну кар’єру у віці 41 року.

Кількома днями раніше внесок досвідченого виконавця у розвиток футболу Португалії відзначила місцева Федерація футболу під час вручення нагород Quinas de Ouro.

"Я хочу подякувати Португалії за те, що вона так добре мене прийняла та інтегрувала. Очевидно, що це змінило моє життя.

Я завжди намагався робити все можливе, щоб відплатити за прихильність португальського народу, шанувати принципи Португалії та її скромного, працьовитого та благородний народу.

Я завжди намагався робити все можливе, і так, я не був ідеальним, але я грав від щирого серця, докладаючи всі сили, які я мав, щоб вшанувати свою країну. Я розумію сумніви на початку, але я ніколи не сумнівався у своїх почуттях і обов'язку. Я намагався робити все можливе на полі і шанувати принципи життя цієї країни", — заявив ексфутболіст.

Пепе за свою кар’єру відіграв 737 матчів, забив 42 голи та віддав 36 гольових передач.