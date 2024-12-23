Українець знову в основі.
Трубін, getty images
23 грудня 2024, 20:16
Лісабонська Бенфіка оприлюднила стартовий склад команди на матч 15-го тура чемпіонату Португалії з Ештурілом.
Головний тренер "орлів" Бруно Лаже в черговий раз довірив місце в воротах голкіперу збірної України Анатолію Трубіну. Для 23-річного воротаря цей матч стане 22-им в цьому сезоні у складі Бенфіки.
Бенфіка: Трубін — Ба, Араужу, Сілва, Каррерас — Кекчю, Аурснес — Ді Марія, Актюркоглу, Бесте — Павлідіс.
Матч між Бенфікою та Ештурілом розпочнеться о 20:45.