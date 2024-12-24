Португалія

Перейру замінить Руй Боржес з Віторії Гімарайнш.

Жоау Перейра найближчим часом залишить посаду головного тренера Спортінга. Про це повідомляє A Bola.

За інформацією джерела, клуб незадоволений результатами команди під керівництвом 40-річного фахівця, якого "леви" хочуть змінити до наступного матчу Прімейри проти Бенфіки (29 грудня).

Наголошується, що новим головним тренером Спортінга стане наставник Віторії Гімарайнш Руй Боржес.

Перейра прийняв Спортінг у листопаді після відходу Рубена Аморіма в Манчестер Юнайтед. Під його керівництвом команда провела вісім матчів — три перемоги, одна нічия та чотири поразки.

Після 15 турів Спортінг набрав 37 очок і посідає друге місце у чемпіонаті Португалії, відстаючи від Бенфіки на один бал. Віторія йде на шостому місці, набравши 22 очки після 14 ігор.