Португалія

Ще один сухий матч для українського голкіпера.

У матчі 15 туру португальської Прімейри Бенфіка на своєму полі впевнено обіграла Ешторіл із рахунком 3:0.

Перемогу "орлам" забезпечили забиті м'ячі у виконанні Павлідіса після передачі Ді Марії та Амдуні, який оформив дубль.

Для українського воротаря Анатолія Трубіна це був 22 матч у нинішньому сезоні, з яких 11 на нуль за 15 пропущених м'ячів. У цьому поєдинку Трубін зробив два сейви.

Таким чином Бенфіка продовжила серію без поразок до дев'яти матчів у всіх турнірах.

Після 15 турів Бенфіка лідирує у чемпіонаті Португалії, випереджаючи Спортінг та Порту на один бал. У Ешторіла 14 балів та 12 рядок.

Бенфіка — Ешторіл 3:0

Голи: Павлідіс, 28, Амдуні, 73, 90+4.