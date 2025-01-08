Лісабонським "орлам" сьогодні протистоїть Брага.
Анатолій Трубін, Getty Images
08 січня 2025, 21:13
У рамках півфіналу Кубка португальської ліги-2024/25 Бенфіка зустрінеться з Брагою в Лейрії.
Місце в стартовому складі номінальних господарів поля знайшлося й для голкіпера Анатолія Трубіна:
У ході поточної кампанії 23-річний українець взяв участь у 24 матчах, пропустивши 18 голів і десять разів зберігши свої ворота "сухими".
Основна 11-ка номінальних гостей виглядає наступним чином:
Нагадаємо, нещодавно, а саме 4 січня, Бенфіка з Трубіним поступилася Бразі в чемпіонаті Португалії.
Кубковий поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. У фіналі турніру на переможця цієї пари чекає Спортінг.