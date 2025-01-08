Португалія

Лісабонським "орлам" сьогодні протистоїть Брага.

У рамках півфіналу Кубка португальської ліги-2024/25 Бенфіка зустрінеться з Брагою в Лейрії.

Місце в стартовому складі номінальних господарів поля знайшлося й для голкіпера Анатолія Трубіна:

У ході поточної кампанії 23-річний українець взяв участь у 24 матчах, пропустивши 18 голів і десять разів зберігши свої ворота "сухими".

Основна 11-ка номінальних гостей виглядає наступним чином:

Нагадаємо, нещодавно, а саме 4 січня, Бенфіка з Трубіним поступилася Бразі в чемпіонаті Португалії.

Кубковий поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. У фіналі турніру на переможця цієї пари чекає Спортінг.