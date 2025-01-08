Лісабонці спробують ввосьме виграти цей трофей.
Бенфіка — Брага, Getty Images
08 січня 2025, 23:51
У рамках півфіналу Кубка португальської ліги-2024/25 Бенфіка приймала Брагу на Ештадіу Др. Магальяйнш Песоа в Лейрії.
Номінальні господарі поля ще протягом першого тайму зустрічі встановили підсумковий результат завдяки дублю Анхеля Ді Марії та голу Альваро Каррераса. Лісабонські "орли" вдев'яте в історії дісталися фіналу цього турніру, маючи сім перемог.
Вирішальний матч проти Спортінга, який раніше впорався з Порту, відбудеться в суботу, 11 січня.
Бенфіка — Брага 3:0
Голи: Ді Марія, 27, 37, Каррерас, 28
Бенфіка: Трубін — Араужу, Отаменді, Сілва, Каррерас (Бесте, 81) — Кекчю (Саншеш, 65), Флорентіну — Ді Марія (Регу, 74), Еурснес, Шельдеруп (Актюркоглу, 65) — Павлідіс (Кабрал, 74)
Брага: Матеус — Феррейра, Бамбу, Марін — Гомес (Нору, 73), Карвалью, Горбі (Гарбі, 72), Мартінес (Родрігеш, 46) — Р. Орта (Фернандеш, 46), Наварро (Аррі-Мбі, 84), Брума
Попередження: Феррейра, Фернандеш
Вилучення: Нору, 78