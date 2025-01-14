Пізніше "леви" викуплять виконавця "зелено-білих".
Голкіпер Руй Сілва залишив Реал Бетіс і на правах оренди поповнив склад лісабонського Спортінга, передає офіційний сайт "левів".
За даними transfermarkt, після завершення сезону-2024/25 Спортінг викупить 30-річного португальця за 4.7 млн євро. Сума трансферу може трохи зрости (до 5.7) у разі виконання гравцем певних умов.
Сілва вже підписав контракт із лісабонцями, розрахований до кінця червня 2028 року. Реал Бетіс він представляв із літа 2021-го.
За "зелено-білих" Руй провів 114 матчів у всіх турнірах, пропустивши 131 гол і 37 разів уникнувши пропущених.
Нагадаємо, нещодавно Спортінг поступився Бенфіці з Трубіним у серії пенальті фіналу Кубка португальської ліги.