Місце виконувача обов'язків головного тренера займе Жозе Тавареш.
Вітор Бруну, Getty Images
21 січня 2025, 00:30
Порту на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера Вітора Бруну.
Угода з 42-річним португальцем була розірвана через незадовільні результати.
Місце виконувача обов'язків головного тренера "драконів" займе Жозе Тавареш.
Бруну очолював Порту з літа минулого року.
Після 18 турів Порту посідає третє місце у чемпіонаті Португалії, відстаючи від Спортінга на чотири очки. Між ними йде Бенфіка з Анатолієм Трубіним.