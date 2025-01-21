Португалія

Місце виконувача обов'язків головного тренера займе Жозе Тавареш.

Порту на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера Вітора Бруну.

Угода з 42-річним португальцем була розірвана через незадовільні результати.

Місце виконувача обов'язків головного тренера "драконів" займе Жозе Тавареш.

Бруну очолював Порту з літа минулого року.

Після 18 турів Порту посідає третє місце у чемпіонаті Португалії, відстаючи від Спортінга на чотири очки. Між ними йде Бенфіка з Анатолієм Трубіним.