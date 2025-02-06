Португалія

Досвідчений фулбек вирушив на Батьківщину.

Сан-Паулу на своєму офіційному сайті оголосив про підписання лівого захисник Венделла, права на якого раніше належали Порту.

31-річний фулбек перебрався до бразильського клубу на правах вільного агента, підписавши контракт на два роки з можливістю продовження ще на один сезон.

За новий клуб Венделл Боржес виступатиме під 18-м номером.

У поточному сезоні колишній гравець леверкузенського Баєра провів за Порту лише 47 хвилин у двох матчах у всіх турнірах, в яких результативними діями він не відзначався.