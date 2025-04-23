Португалія

Фінансові проблеми португальської команди продовжуються.

Португальська Боавішта продовжує боротися з фінансовими проблемами, які повисли над керівником аутсайдера Прімейри. Про це повідомляє RMC Sport із посиланням на A Bola.

За інформацією джерела, Боавішта, що належить люксембурзькому бізнесменові Жерару Лопесу, як і Бордо, наразилася на проблему неоплачених рахунків. У відповідь постачальник електроенергії вирішив відключити електрику на домашньому стадіоні.

Так тривало майже тиждень і ситуація нормалізувалася лише у вівторок, 22 квітня, після того, як борг було сплачено. Через ці проблеми футболісти тренувалися в Ешморіші, за 30 км від своєї бази.

Крім того, ця проблема поставила під загрозу організацію запланованого на цю неділю матчу проти Спортінгу.

Ситуація не ідеальна з огляду на те, що Боавішта бореться за те, щоб залишитися на плаву. За чотири тури клуб знаходиться в зоні вильоту і відстає від зони перехідних матчів на три очки.

Боавішта, 66% якої належить Лопесу, загрузла у боргах. Влітку минулого року компанія, яка відремонтувала стадіон, домоглася судового рішення про стягнення певної суми. Клубу також заборонили підписувати гравців протягом п'яти трансферних вікон, але цієї зими Боавішта підписала шістьох вільних агентів, включаючи Левена Кюрзаву.