Португалія

Португальський клуб на межі зникнення через борги.

Клуб елітного дивізіону чемпіонату Португалії Боавішта зіштовхнувся із серйозними фінансовими проблемами. Про це повідомляє L`Equipe.

За інформацією джерела, найближчим часом керівництву клубу необхідно знайти фінансування, щоб сплатити борги.

Якщо фінансування не буде, то суд винесе рішення про неплатоспроможний статус клубу, що призведе до вимушеного банкрутства.

Також наголошується, що одним із винуватців такої ситуації є Жерар Лопес, який спершу мало не занапастив Лілль, після чого збанкрутував Бордо.

Після 11 турів Боавішта набрала дев'ять очок і посідає 14 місце у турнірній таблиці Прімейри.