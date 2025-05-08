Португалія

Ще один українець для португальської Прімейри.

Захисник Візели Орест Лебеденко незабаром стане гравцем Віторії Гімарайнш. Про це повідомляє OJOGO.

За інформацією джерела, клуб Прімейри близький до підписання контракту з 26-річним українцем, який влітку стане вільним агентом.

Зазначається, що угода буде підписана найближчими днями.

Нагадаємо, Орест виступає за Візелу у Сегунді з літа 2023 року. Цього сезону він провів 31 матч, у яких забив три м'ячі та віддав сім асистів.

Примітно, що Візела і сама може заробити підвищення у класі — за два тури до фінішу вона посідає друге місце, поступаючись Тонделі три бали. Позаду йде Алверка, яка відстає на одне очко.

Віторія займає п'яте місце у Прімейрі, випереджаючи Санту-Клару на три очки.