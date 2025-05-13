Португалія

14-річний Кріштіану-молодший вийшов на поле у матчі проти Японії на престижному міжнародному турнірі в Хорватії.

Кріштіану Роналду-молодший провів свій перший матч у складі юнацької збірної Португалії U-15.

У рамках міжнародного турніру імені Влатко Марковича, що проходить у Хорватії, 14-річний форвард дебютував у переможному поєдинку проти Японії (4:1), вийшовши на заміну на 54-й хвилині.

Три м'ячі у складі Португалії оформив Рафаель Кабрал із Браги, а Кріштіану-молодший результативними діями не відзначався.

"Вітаю з дебютом за Португалію, сину. Дуже пишаюсь тобою", — написав Кріштіану Роналду у соцмережах.

Юний Роналду виступає за академію саудівського Ан-Насра, де грає його батько. Попереду в Португалії ще три матчі на турнірі: проти Греції, Англії та фінального суперника, який визначиться згодом.