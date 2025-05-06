Португалія

14-річний син Кріштіану Роналду дебютує на міжнародному рівні — попереду престижний турнір у Хорватії.

Кріштіану Роналду-молодший, найстарший син Кріштіану Роналду, отримав свій перший виклик до лав національної збірної Португалії U-15. 14-річний атакувальний гравець представляє молодіжну команду саудівського клубу Ан-Наср — того самого, де нині грає його батько.

Юна зірка візьме участь у Міжнародному турнірі імені Влатко Марковича, який проходитиме у Хорватії з 13 по 18 травня 2025 року. Збірна Португалії на груповому етапі зустрінеться з Японією, Грецією та Англією, а також проведе ще один матч із суперником, який буде визначено згодом.

Це історичний момент для родини Роналду — Кріштіану-молодший вперше одягне футболку національної збірної своєї країни.

Нагадаємо, що у 40-річного Кріштіану Роналду п’ятеро дітей, а його старший син — справжній фанат футболу з дитинства, який вже демонструє неабиякий потенціал.

Раніше повідомлялось, що Мендеш веде перемовини з Челсі щодо переходу Роналду.