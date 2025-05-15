Португалія

Українець зібрав чверть голосів серед тренерів чемпіонату.

Український гравець Візели Орест Лебеденко був визнаний найкращим захисником у португальській Сегунді за підсумками квітня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

У голосуванні серед головних тренерів команд чемпіонату 26-річний українець набрав 24,79% голосів.

Минулого місяця Орест провів чотири матчі, в яких забив один гол. Всього на його рахунку 31 матч, три забиті м'ячі та сім асистів.

Додамо, що раніше українця визнавали найкращим захисником за підсумками лютого.

Раніше повідомлялося, що Лебеденко стане гравцем Віторії Гімарайнш.