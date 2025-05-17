Португалія

Бенфіка сподіватиметься на осічку Спортінга в паралельному поєдинку.

У рамках останнього, 34-го туру чемпіонату Португалії-2024/25 Бенфіка гостюватиме в Браги.

Місце в стартовому складі Бенфіки вкотре знайшлося й для голкіпера Анатолія Трубіна:

Протягом поточної кампанії 23-річний українець взяв участь у 46-ти матчах усіх турнірів, пропустив 47 голів і 19 разів зберіг свої ворота "сухими".

Основна 11-ка Браги виглядає наступним чином:

Зазначимо, що "орлам" сьогодні потрібно набрати більше очок, аніж Спортінг, який у паралельному поєдинку прийматиме Віторію Гімарайнш. Протистояння розпочнуться о 20:00 за Києвом.